Режим ЧС ввели в районе падения обломков украинской ракеты в Таганроге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Таганроге Ростовской области после падения обломков украинской ракеты, сообщил глава города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале. Он добавил, что сейчас на месте случившегося работают все экстренные службы.

В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации, — написал Фатеев.

Он отметил, что в ближайшее время будет организована работа по обследованию разрушений. Кроме того, Фатеев отметил, что в администрации города он провел оперативный штаб.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар по жилой инфраструктуре Тагaнрога ракетой комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант. Украинский снаряд был перехвачен в воздухе российскими средствами ПВО. В результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей, несколько городских зданий получили повреждения.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате взрыва были госпитализированы девять человек. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники. Эпицентром взрыва стал Таганрогский художественный музей.