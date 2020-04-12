Режим ЧС ввели в районе Мурманской области из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/162564ac-7caa-11ea-8640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Львов/РИА Новости

Власти Кольского района Мурманской области, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусной инфекцией на строительстве центра крупнотоннажных морских сооружений, приняли решение о введении на этой территории режима чрезвычайной ситуации.

Установить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для организаций и предприятий Кольского районного звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС на территории сельского поселения Междуречье Кольского района, — говорится в сообщении на сайте администрации района.

Мерой предусматривается особый режим хозяйственной и другой деятельности на промышленной площадке центра, комплекса для изготовления оснований и интеграции модулей верхних строений. Кроме того, в районе будет сформирован штаб по ликвидации последствий ЧС. На территорию запрещён допуск граждан, в том числе въезд и выезд любым транспортом.

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в регионе выросло на 61 — до 128 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ получило возможность самостоятельно вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Документ подготовлен в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с пандемией коронавируса. Правительство будет осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.