Власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающегося снегопада. Документ подписал глава города Анатолий Локоть.
Для уборки снега с автомагистралей и придомовых территорий руководство региона направило дополнительную технику. Кроме того, службы организуют вывоз снега с мест невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения,
27 января и ночью 28 января синоптики обещают жителям Новосибирска и Новосибирской области мокрый снег, метели, сильный ветер до 15-20 м/с с порывами до 25-27 м/с, а на дорогах — сильные заносы и гололёд.
Возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, кровли домов и сооружений, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества автомобильных аварий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти штата Минас-Джерайс на юго-востоке Бразилии объявили режим ЧС в 47 муниципалитетах региона из-за наводнения в результате ливней. Погибшими числятся уже 38 человек. Кроме того, 17 считаются пропавшими без вести, 12 пострадали. Более 11,4 тысячи человек покинули свои дома, 1,8 тысячи из них остаются без крова.
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