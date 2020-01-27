https://static.news.ru/photo/76d11c68-40ed-11ea-8b92-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54 новости: Новосибирск и область/vk.com

Власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающегося снегопада. Документ подписал глава города Анатолий Локоть.

Для уборки снега с автомагистралей и придомовых территорий руководство региона направило дополнительную технику. Кроме того, службы организуют вывоз снега с мест невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения, передаёт RNS.

27 января и ночью 28 января синоптики обещают жителям Новосибирска и Новосибирской области мокрый снег, метели, сильный ветер до 15-20 м/с с порывами до 25-27 м/с, а на дорогах — сильные заносы и гололёд.

Возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, кровли домов и сооружений, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества автомобильных аварий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти штата Минас-Джерайс на юго-востоке Бразилии объявили режим ЧС в 47 муниципалитетах региона из-за наводнения в результате ливней. Погибшими числятся уже 38 человек. Кроме того, 17 считаются пропавшими без вести, 12 пострадали. Более 11,4 тысячи человек покинули свои дома, 1,8 тысячи из них остаются без крова.