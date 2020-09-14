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Режим ЧС ввели в центре Самары из-за обрушения стены жилого дома

15:33, 14 сентября 2020 155
Фото: 63.mchs.gov.ru

В центре Самары действует режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения стены жилого дома, которое произошло 5 сентября.

Это чрезвычайная ситуация муниципального характера. Границы зоны ЧС проходят в 50 метрах от дома, у которого обрушилась стена. Действовать режим будет до особого распоряжения, — следует из постановления главы города Елены Лапушкиной.

ЧП произошло в доме № 153 по улице Галактионовской. Здесь зарегистрированы 50 жильцов. Из-за обрушения пострадал один подъезд, две жилые квартиры и одно нежилое помещение. Жильцы рассказали, что дом является аварийным. Он много лет стоит под наклоном. В здании возникли проблемы с канализацией, из-за которых постоянно текла вода. Это привело к повреждению фундамента и появлению трещин.

Один из жителей дома Константин Опарин стал свидетелем обрушения. По его словам, днём во дворе проводили работы по смене труб. В какой-то момент стена начала трещать, а с потолка стала сыпаться побелка, приводил NEWS.ru его слова.

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