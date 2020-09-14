Режим ЧС ввели в центре Самары из-за обрушения стены жилого дома

https://static.news.ru/photo/37796ec0-f688-11ea-92e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63.mchs.gov.ru

В центре Самары действует режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения стены жилого дома, которое произошло 5 сентября.

Это чрезвычайная ситуация муниципального характера. Границы зоны ЧС проходят в 50 метрах от дома, у которого обрушилась стена. Действовать режим будет до особого распоряжения, — следует из постановления главы города Елены Лапушкиной.

ЧП произошло в доме № 153 по улице Галактионовской. Здесь зарегистрированы 50 жильцов. Из-за обрушения пострадал один подъезд, две жилые квартиры и одно нежилое помещение. Жильцы рассказали, что дом является аварийным. Он много лет стоит под наклоном. В здании возникли проблемы с канализацией, из-за которых постоянно текла вода. Это привело к повреждению фундамента и появлению трещин.