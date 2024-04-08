Режим ЧС введен в Тюменской области из-за рисков подтопления

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Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам ввели в Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Сейчас, по его словам, обстановка в регионе контролируемая.

Сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение ввести на территории Тюменской области режим чрезвычайной ситуации. <...> Мы делаем это заблаговременно. Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. Мы наблюдаем естественный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз, — заявил Моор.

Он добавил, что уровень воды в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Режим ЧС позволит оперативным службам применять большие полномочия для решения проблемных ситуаций. Состав группы реагирования на случай подтопления составляет 12 тысяч человек. Также наготове 2600 единиц техники и 194 плавсредства. Губернатор рекомендовал всем жителям районов, находящихся в зоне возможного подтопления, подготовить вещи и документы для того, чтобы экстренно эвакуироваться после сигнала от экстренных служб.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.