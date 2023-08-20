Режим ЧС введен из-за очага сибирской язвы под Воронежем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Очаг сибирской язвы обнаружен в Панинском районе Воронежской области, сообщила райадминистрация. В связи с этим местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

В связи с выявлением очага сибирской язвы на территории Панинского муниципального района указом губернатора Воронежской области от 20.08.2023 и распоряжением администрации Панинского муниципального района от 20.08.2023 введен режим чрезвычайной ситуации, — говорится в заявлении.

Режим ЧС будет действовать в Панинском районе до 16 ноября текущего года включительно. Указом губернатора Воронежской области Александра Гусева на территории введен ряд ограничений. В частности, запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой такого скота и вывоз продуктов убоя, а также ограничен въезд посторонних лиц.

В сообщении отмечается, что областными структурами и администрацией района проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага сибирской язвы. Также установлены границы инфекционного заболевания.

Ранее в Туве был выявлен пятый случай заражения сибирской язвой, состояние заболевших стабильное. По данным Роспотребнадзора, в очаге заболевания вакцинировано 150 человек, продезинфицировано 39 тысяч кв. метров территорий.