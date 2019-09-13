https://static.news.ru/photo/87bcd46c-d5eb-11e9-a56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

МЧС сняло режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края в связи со стабилизацией ситуации с пожарами.

По данным регионального главка ведомства, сейчас в области действует особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.

Решение о введении режима ЧС было принято 2 июля. Тогда в регионе установилась сухая жаркая погода, а также регулярно фиксировались грозы, которые чаще всего становились причинами возгораний.

Ранее News.ru писал, что возгорания лесов могут стоить жизни десяткам тысяч людей и нести экономический ущерб до 15% регионального валового продукта. Такие данные во время выступления на III Климатическом форуме в Москве озвучил профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель Центра биоэкономики и экоинноваций экономического факультета МГУ Сергей Бобылёв.