Режим ЧС из-за лесных пожаров введён в трёх районах Ростовской области

https://static.news.ru/photo/4e84a51a-edac-11ea-92cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

Из-за распространения лесных пожаров в Ростовской области режим ЧС, уже действовавший в Тарасовском районе, был введён ещё в двух районах.

В МЧС отмечают повышенную угрозу из-за катаклизма в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области.

В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов, — сообщили ТАСС в МЧС.

Всего в регионе созданы пять лагерей общей вместимостью до 300 человек для временного размещения эвакуированных из опасных зон жителей.

С наступлением светлого времени суток работа авиации по тушению пожаров продолжена. В работе применяются шесть воздушных судов, в том числе от МЧС России три вертолёта Ми-8 и один самолёт БЕ-200, а также один вертолёт от Росгвардии и один вертолёт Министерства обороны, — отмечают в ведомстве.

Уточняется, что утром в четверг, 3 сентября, удалось ликвидировать возгорание в Каменском районе.

По последним данным, пострадало 14 граждан. Погибла одна женщина.

Площадь лесных пожаров в Ростовской области превышает 521 га. Возгорание в Белокалитвинском районе было локализовано, но ситуация в Тарасовском районе, где огнём охвачено более 500 га леса, остаётся тяжёлой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что беспилотные наземные роботы «Уран-14» будут помогать спасателям при тушении опасных пожаров.