Режим «черного неба» введут в российском городе Режим «черного неба» из-за высокого загрязнения воздуха введут в Красноярске

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В Красноярске с вечера 16 марта до утра 18 марта будет введен режим «черного неба» из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщил в своем Telegram-канале глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Ведомство также усилит мониторинг воздуха в городе.

Режим НМУ вводится в Красноярске с 19:00 [15:00 мск] сегодняшнего дня до 07:00 [03:oo мск] 18 марта Среднесибирским УГМС. Управлением Роспотребнадзора будет усилен мониторинг атмосферного воздуха на территории города, — написал Горяев.

Жителям посоветовали не открывать окна для проветривания помещений, пить больше воды, чаще делать влажную уборку и по возможности не выходить на улицу.

2 февраля уже вводили режим «черного неба» в Красноярске, Назарове, Минусинске и Ачинске Красноярского края, а также в Абакане и Черногорске Республики Хакасия.

Ранее ученые выяснили, что около 99% населения Земли подвергается воздействию микроскопических и крайне вредных загрязнителей воздуха. Речь идет о твердых частицах, которые по меньшей мере в 30 раз тоньше человеческих волос. Их можно легко вдохнуть, после чего они свободно попадут в кровь.