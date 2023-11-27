Режим «черного неба» введен в городах Красноярского края Среднесибирское УГМС ввело режим «черного неба» в Красноярске и Ачинске

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске

Синоптики Среднесибирского УГМС ввели режим «черного неба» на территории Красноярска, Назарово, а также Ачинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Режим будет действовать в Красноярске до вечера 30 ноября, в других городах его отменят вечером 28 ноября.

Сегодня с 19:00 Среднесибирским УГМС вводится режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий. — NEWS.ru) в трех городах края, который продлится: в Красноярске — до 19:00 30 ноября, в Ачинске и Назарово — до 19:00 завтрашнего дня, 28 ноября, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Режим «черного неба» вводится в Красноярском крае из-за формирования метеорологических условий, затрудняющих рассеивание вредных примесей в атмосфере. Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что мониторинг состава атмосферного воздуха будет усилен. Горожанам рекомендовано не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, а также реже выходить на улицу.

Синоптик Александр Шувалов ранее заявил, что вечером 28 ноября на юг России может обрушиться новый сильный шторм. По его словам, порывы ветра будут достигать 20–25 м/с. Такие погодные условия будут сохраняться вплоть до среды, 29 ноября.