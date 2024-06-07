Режим авиационной опасности объявлен в российском регионе Глава Воронежской области: в регионе объявлена авиационная опасность

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Режим авиационной опасности объявлен на всей территории Воронежской области, написал в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его словам, находящимся дома гражданам необходимо укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Для этого подойдут коридор, ванная или кладовая.

Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая, — говорится в сообщении.

Горожанам, находящимся на улице, следует зайти в ближайшее здание, продолжил губернатор. По словам Гусева, укрыться также можно в других подходящих для этого постройках.

Ранее на территории Воронежской области объявляли режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Как писал Гусев, средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность.

До этого Минобороны России сообщало, что дежурные средства ПВО сбили и перехватили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами. По два дрона были ликвидированы над Белгородской и Курской областями, еще один — над Воронежской областью.