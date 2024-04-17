Режим атаки БПЛА ввели в российском регионе Старовойт: в Курской области ввели режим атаки беспилотников

Фото: Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Режим атаки беспилотников ввели в Курской области, заявил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, средства ПВО в боевой готовности.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — написал он.

Ранее Министерство обороны РФ информировало, что Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать территорию России с помощью малоразмерного воздушного шара. Дежурные средства ПВО сбили аппарат утром 16 апреля над Курской областью.

До этого ВСУ обстреляли приграничные районы региона. Противник открыл огонь по таким населенным пунктам, как Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского района, Коровяковка Глушковского района, а также по Гуево и Олешне в Суджанском районе.

После этого Старовойт подписал контракт с Минобороны РФ о пребывании в мобилизационном людском резерве. Он надеется, что коллеги последуют его примеру. Теперь в области проводится работа по отбору кандидатов в мобилизационный людской резерв. Власти проработали механизм, по которому контракты с Минобороны могут заключать участники добровольных народных дружин (ДНД).