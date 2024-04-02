Режим атаки БПЛА объявили в российском регионе МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: МО Украины

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные РСЧС. Сотрудники ведомства призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие, — отметили в ведомстве.

Губернатор региона Александр Гусев также попросил жителей приготовиться и найти укрытие на случай возможной атаки. Он предупредил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью три украинских беспилотника. Губернатор Роман Старовойт поблагодарил за работу военнослужащих ПВО. Сообщения о дронах ВСУ были опубликованы с промежутком в 30 минут. Позднее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом еще четыре дрона. По данным Минобороны, один аппарат был ликвидирован над территорией Белгородской области.

До этого оперативный штаб Белгорода призвал местных жителей не верить распространившейся в Сети информации о том, что на территории региона будет введен комендантский час. В оперштабе подобные сообщения назвали фейком. Жителям области посоветовали доверять информации только из официальных источников и не реагировать на провокации.