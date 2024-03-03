Ревность вынудила подростка избить друга гантелью и порезать ножом SHOT: подросток из Подмосковья избил друга гантелью из-за ревности

Подросток из деревни Доброволец Московской области избил друг гантелью после того, как заметил его в компании их общей знакомой, сообщил Telegram-канал SHOT. Мальчик позвал одноклассника на разговор, заранее прихватив тяжелый предмет. После нескольких ударов он достал нож и нанес поверженному сопернику новое ранение.

По информации канала, после избиения обидчик забрал у оппонента телефон и выбросил его. После этого мальчик сбежал, оставив бывшего друга без помощи. Медиков вызвали жители ближайших домов, они же и сообщили матери пострадавшего подростка о произошедшем. Врачи диагностировали у него поверхностные раны груди, спины и голени.

Уточняется, что до этого одноклассники дружили и даже ходили друг к другу на дни рождения. Их отношения резко ухудшились после появления в компании девочки. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Перми подростки на улице напали на инвалида и сняли избиение на видео. Пострадавшему пришлось спасаться бегством. В региональном главке МВД сообщили, что начали проверку, при этом обращений от пострадавшего к ним не поступало.