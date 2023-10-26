Ревность побудила мигрантов подраться и стрелять из пистолета в Кемерово Мигранты в Кемерово устроили потасовку со стрельбой из ревности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигранты устроили массовую потасовку со стрельбой возле общежития в Кемерово, четверо из них задержаны, сообщили в Telegram-канале регионального Следственного комитета РФ. По словам иностранцев, причиной конфликта стала ревность. Правоохранители узнали об инциденте из СМИ и установили всех его участников.

Вечером 24 октября 2023 года у одного из общежитий на бульваре Строителей в городе Кемерово между иностранными гражданами произошел конфликт, активными участниками которого явились 10 человек. В ходе конфликта один из них произвел несколько выстрелов из имеющегося при себе сигнального пистолета. По версии фигурантов, причиной ссоры явилась ревность между зачинщиками, — рассказали в ведомстве.

Полицейские нашли оружие, из которого стреляли нарушители общественного порядка, с задержанными работают следователи. В общежитии, возле которого произошла потасовка, провели рейд. Были опрошены более 100 иностранцев с изъятием у них биологических образцов, в том числе для дальнейшей постановки их на криминалистический учет и поиска возможных совпадений с совершившими ранее преступлениями. Кроме того, будет проверена законность их нахождения на территории РФ и соблюдение законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Ранее в Госдуме заявили о намерении бороться с наплывом мигрантов. По словам парламентариев, в стране есть территории с высокой концентрацией иностранцев, а созданные ими анклавы вызывают беспокойство у местных жителей.