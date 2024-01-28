Ревнивый пенсионер подложил бомбу возлюбленному бывшей жены В Краснодаре 65-летний пенсионер заминировал машину сожителя бывшей жены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре 65-летний местный житель приревновал бывшую жену к ее новому сожителю и заминировал его машину, сообщает пресс-служба городского управления МВД. Злоумышленник был задержан по горячим следам.

Соперник пенсионера обратился в полицию 27 января. Он рассказал, что во время передвижения на автомобиле услышал хлопок, похожий на врыв. Сам мужчина не пострадал, его автомобиль не получил повреждений.

Прибывшие на место полицейские изъяли элементы самодельного взрывного устройства и отправили на экспертизу. Задержанный пенсионер признался, что самостоятельно изготовил и установил СВУ под днищем автомобиля. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в подмосковном Волоколамске пьяный молдаванин убил из ревности нового ухажера бывшей девушки, после чего вместе с ней избавился от трупа. Они погрузили тело жертвы в садовую тачку и вывезли на соседнюю улицу, бросив останки на крыльце у дома. Впоследствии экс-возлюбленных задержали. Девушке предъявили обвинения в укрывательстве преступления, а против ее бывшего молодого человека завели дело об убийстве и отправили в СИЗО.