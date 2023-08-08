Ревнивого школьника арестовали на два месяца за убийство девочки Суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца школьника по делу об убийстве девочки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Железнодорожный районный суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца 16-летнего школьника по обвинению в убийстве 17-летней подруги, сообщает портал E1.RU. Ранее подросток полностью признал свою вину и написал явку с повинной.

Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с 8 августа по 6 октября, — огласил решение судья.

Отмечается, что до оглашения приговора подросток будет отбывать арест в Кировградской колонии для несовершеннолетних.

Об убийстве несовершеннолетней стало известно накануне. Как рассказал отец одноклассника предполагаемого убийцы, на момент преступления в квартире находилось трое человек. Он уточнил, что его сын пригласил пару на ночевку. По его словам, 16-летний подросток сначала набросился на девушку с молотком и попытался утопить ее в ванной. Позже он схватился за нож, а после убийства хотел расчленить тело девушки, уточняет мужчина. По его словам, парень накинулся на девушку из-за того, что она якобы ему изменила. Подозреваемый также угрожал сыну мужчины, но в итоге запер его в ванной, а сам попытался сбежать