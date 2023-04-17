Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Владимира, который сообщил, что в одной из гостиниц города укрываются террористы и готовятся к совершению преступления. По данным местного управления МВД, в отеле на самом деле остановилась его подруга с общим знакомым. Мужчина приревновал девушку к другу и решил сорвать им свидание, объявив террористами.
Фигурант признался в совершении противоправных действий. Мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, пояснил, что сделал это из-за мести, так как в гостинице в тот момент с его другом находилась их общая знакомая, к которой подозреваемый испытывал симпатию, — говорится в сообщении.