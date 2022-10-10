В Белгороде объяснили взрывы рядом с городом Оперштаб Белгородской области объяснил взрывы уничтожением боеприпасов на полигоне

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

В оперштабе Белгородской области объяснили РИА Новости причины хлопков в Белгороде и его пригороде, о которых ранее сообщило агентство Reuters. Очевидец предположил, что в районе произошел взрыв, однако в оперштабе хлопки объяснили уничтожением боеприпасов.

В городе Белгороде, Белгородском и Яковлевском городских округах были слышны хлопки. Взрывотехниками МО проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне, — заявили в оперштабе.

Ранее силы ВСУ неоднократно обстреливали Белгородскую область. Так, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села, хутор Тополи и город Грайворон. За минувшие сутки регион четырежды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Утром 8 октября Гладков сообщил о том, что украинская сторона нанесла удар по селу Бирюч Валуйского городского округа, в результате чего была ранена 16-летняя девушка. Позднее глава региона заявил, что ВСУ атаковали село Тишанка Волоконовского района. Уточнялось, что осколки от взрывов повредили две легковые машины работников зернового предприятия.