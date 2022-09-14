Рестораторы в Крыму получили за «Червону калину» штраф и арест на 15 суток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец ресторана «Арпат» в крымском Бахчисарае Эльдар Качкаров получил 15 суток ареста за националистическую песню, прозвучавшую на свадьбе в его заведении, сообщил источник РИА Новости. Его супруге назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Также наказание назначили диджею и танцовщице, арестовав их на 10 суток, а мать жениха — на 5 суто. Матери невесты назначили штраф в 40 тысяч рублей.

В минувшую субботу, 10 сентября, в Бахчисарае прошла свадьба, на которой и прозвучала украинская песня. После того, как об инциденте стало известно общественности, заведение закрыла местная администрация.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что гости на свадьбе скандировали «проукраинские лозунги» и распевали «националистические песни». Политик потребовал привлечь к ответственности и гостей, и хозяев ресторана.

Сегодня, 14 сентября, Качкаров извинился за то, что в его заведении прозвучала «Червона калина» на украинском языке, являющаяся боевой песней «Организации украинских националистов» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Ресторатор записал видеоролик, в котором признался, что не уследил за плейлистом мероприятия, а также отметил, что поддерживает военную операцию на Украине и готов подтвердить свои слова финансово.