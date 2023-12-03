Ресторан в Карачаево-Черкесии загорелся на площади 2000 квадратных метров

Пожарные ликвидируют крупное возгорание в недействующем ресторане в селе Архыз Карачаево-Черкессии, сообщили в МЧС России. Огонь распространился на площади 2000 квадратных метров.

В Карачаево-Черкесии огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. На территории административно-делового центра горит недействующий ресторан. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, заведение общественного питания находится в горнолыжном кластере республики и является недействующим. К тушению пожара привлечено более 50 спасателей и 15 единиц спецтехники.

Ранее возгорание на площади 6800 квадратных метров произошло на авторынке в Набережных Челнах. К тушению пожара были привлечены 130 человек личного состава и 40 единиц техники, однако огонь долгое время продолжал распространяться.

В прокуратуре Набережных Челнов организовали проверку по факту возгорания в торговых павильонах. В ведомстве сообщили, что на место происшествия выезжал зампрокурора города Олег Ульянченко. Надзорное ведомство и профильные специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности.