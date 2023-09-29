Ресторан Shooga загорелся в Красногорске

Фото: vk.com/shooga_cafe

В подмосковном Красногорске загорелся ресторан Shooga, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы делятся кадрами с места происшествия. Над зданием виднеется столб черного дыма, виден огонь.

Заведение находится у ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе. На месте уже работают пожарные. По данным канала, возгорание локализовано на площади 100 кв.м. Информации о пострадавших нет.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелось здание строящегося ЖК «ФизтехСити». Над округом были видны клубы черного дыма. Возгорание быстро ликвидировали, его площадь составила 70 кв.м. Причиной ЧП могло стать возгорание утеплителя и стройматериалов. Восемь человек, находившихся в жилкомплексе, самостоятельно эвакуировались, еще двоих пришлось эвакуировать при помощи оперативных служб.

До этого столичные пожарные тушили возгорание в одном из зданий Московского энергетического института на Красноказарменной улице. В здании при этом находились люди, их эвакуировали. Огонь вспыхнул в вентиляционном коробе, открытое горение оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.