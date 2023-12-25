В детском лагере Крыма выявили респираторную инфекцию В лагере Евпатории выявили санитарные нарушения после госпитализации детей

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Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства в детском лагере «Юность» в Евпатории, из которого ранее госпитализировали девять детей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте межрегионального управления ведомства по Крыму. В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что состояние несовершеннолетних, находящихся в лагере, удовлетворительное. Их начали отправлять домой.

Установлена респираторная инфекция, бактериологические исследования продолжаются. В результате проведенного расследования в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство, — говорится в сообщении.

Минздрав Республики Крым 22 декабря сообщил о госпитализации девятерых детей из детского лагеря в Евпатории. У восьми несовершеннолетних выявили гастроэнтероколит, еще у одного — ОРЗ. По словам министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, тяжелых пациентов среди госпитализированных нет. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию после госпитализации детей. Он поручил руководителю регионального управления ведомства Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело по данному факту.