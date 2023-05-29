«Решила мстить»: очевидица раскрыла причины жестокого избиения школьницы Близкая знакомая назвала избиение школьницы в Калининграде местью за вейп

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Причиной жестокого избиения школьницы ее сверстницами в Калининграде стал якобы украденный ею вейп, рассказала NEWS.ru близкая знакомая пострадавшей. По ее словам, девочка подошла к ней и сказала, что ее собираются бить, после чего знакомая решила расспросить школьников о причинах такого отношения.

Решила лично выяснить, что происходит. Собрала ребят вокруг и задавала вопросы по типу: «Ребят, почему Полина мне говорит о том, что вы ее бить собрались, вы же друзьями были?» Диана, ее подруга, сказала, что они компанией были в гостях у Полины и именно тогда Полина и «своровала» вейп за 3600 рублей. Я спросила: «Лично кто-то из вас видел факт того, что именно Полина взяла его?», на что мне ответили: «Нет, но мы точно знаем», — на мой взгляд, тут все понятно. Для Дианы «курилка» оказалась дороже и важнее подруги в лице Полины, поэтому она решила мстить, — рассказала она.

Знакомая утверждает, что девочку избили уже в третий раз. По ее словам, девочка не заслуживает такого отношения сверстников, тем более что родной отец Полины живет не с ними и девочке и ее матери действительно нужна помощь.

Ранее Telegram-канал Amber Mash опубликовал видео, на котором несколько сверстниц в поселке Прибрежном избивают 13-летнюю девочку за то, что она якобы украла вейп. Школьницу ставили на колени, заставляли извиняться, били и распылили в лицо спрей от клещей. На сайте СК по Калининградской области сообщили о начале проверки по данному факту.

До этого в Санкт-Петербурге начали доследственную проверку в одной из школ Василеостровского района, где учителей обвинили в унижении и избиении детей с инвалидностью. Часть педагогов отстранили от работы.