«Решил отомстить»: соседка о нападении мужчины с ножом на девушку в Казани Соседка: 17-летнюю девушку в Казани ранил отец ее бывшего парня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина, напавший с ножом на 17-летнюю девушку в Казани, является отцом ее бывшего парня, рассказала NEWS.ru соседка пострадавшей. Собеседница издания предположила, что мужчина решил таким образом отомстить за сына. По ее словам, молодой человек уговаривал девушку вернуться, но та отказывалась.

Она с ним разошлась, не знаю, почему, но я видела часто, как мальчик приходил к ней, просил вернуться, она не хотела. Видимо, отец за убитого горем от подростковой любви сына так и решил отомстить. Хотя ни о каких угрозах с их стороны в адрес девочки я не слышала никогда, — рассказала женщина.

По ее словам, нападение было совершено днем, когда еще было светло. Соседка уточнила, что девушка кричала во дворе дома и стала ломиться во все подъезды. На помощь девочке выбежала ее мать, которая увидела все из окна. Женщина уточнила, что она залила нападавшего перцовым баллончиком и кинулась на него с кулаками, чтобы отогнать от дочери.

Сейчас пострадавшая уже в больнице, врачи приехали очень быстро. Мать каждый день к ней ходит, чуть ли не живет у нее в палате. Говорят, состояние тяжелое, — заключила собеседница издания.

В Улан-Удэ ранее 29-летний местный житель принял 17-летнего соседа своей возлюбленной за ее любовника и убил его на остановке общественного транспорта. Он ударил подростка электрошокером и добил ножом. Погоня мужчины за школьником попала на камеры внешнего видеонаблюдения.