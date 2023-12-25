Решение женщины растопить печь обернулось гибелью ее семилетнего сына Ребенок погиб от отравления угарным газом в Алтайском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семилетний ребенок погиб в результате отравления угарным газом в Алтайском крае, сообщила региональная прокуратура. Инцидент произошел в селе Соколово в частном деревянном домовладении. По информации Telegram-канала «Барнаул № 1», мама погибшего ребенка решила растопить печь на ночь. Сама женщина в настоящий момент находится в больнице.

Сегодня, 24 декабря 2023 года, в селе Соколово Зонального района в частном деревянном домовладении, используемом под дачу, в одной из комнат обнаружено тело семилетнего мальчика. Его мать госпитализирована с отравлением угарным газом, — говорится в сообщении прокуратуры.

По информации канала, мать и ребенок являются уроженцами города Бийска, в селе у них находилась дача. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Накануне сообщалось о гибели женщины и ребенка при пожаре в общежитии Красноярского края. Погибшие находились в соседнем от очага возгорания помещении. Их нашли отравленными угарным газом. Медики попытались реанимировать пострадавших, но безуспешно.