Дефектолог избила ребенка и попала на видео Репетитор-дефектолог в Петербурге избивала ребенка на занятиях

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В Санкт-Петербурге дефектолог-репетитор избивала на занятиях четырехлетнего мальчика. Мать заметила странное поведение ребенка и, заподозрив педагога в рукоприкладстве, установила камеры наблюдения. Позднее она предоставила журналистам портала 78.ru запись с кадрами, на которых преподавательница пинала и давала подзатыльники ребенку.

В предыдущее занятие он очень сильно плакал периодически, раньше тоже доносился плач. Из-за этого приняли решение установить видеонаблюдение скрытое, чтобы понять, что происходит на занятии, — рассказала женщина.

Мальчику уже почти пять лет, но он все еще не начал разговаривать, поэтому женщина решила обратиться к специалистам. Тогда она нашла дефектолога, которая два раза в неделю начала проводить занятия с малышом. Но мать заметила, что в последнее время сын начал часто плакать.

Он сам не может мне рассказать, что происходит. В предыдущее занятие он очень сильно плакал периодически, раньше тоже доносился плач. Из-за этого приняли решение установить видеонаблюдение скрытое, чтобы понять, что происходит на занятии, — сообщила она.

На видео попал момент, как во время одного из занятий дефектолог пинала и отвешивала мальчику подзатыльники, когда тот попытался отвлечь ее от телефона. Мать после этого не стала разговаривать с учителем. Она отметила, что репетитор не частный, работает в госучреждении.

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