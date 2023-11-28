Рэпер разбил стакан о голову звукооператора в читинском клубе Рэпер Shadowraze разбил стакан о голову звукооператора в Чите

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Российский рэпер Кирилл Курседов, известный под псевдонимом Shadowraze, разбил стеклянный стакан о голову звукооператора в читинском ночном клубе после концерта, сообщил «МК в Чите» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, конфликт начался еще до выступления.

Источник рассказал, что в ходе саундчека Курседов и его команда начали ссориться с местным подрядчиком, нанятым для установки оборудования. Во время концерта группа на сцене стала обливаться водой, которая попадала на оборудование. Подрядчик сделал исполнителям замечание.

Артисты очень агрессивно реагировали на это. Стали накидываться на него, пока шла служба безопасности. Дальше разбили о стакан голову мужчины и убежали через черный ход. Подрядчика госпитализировали, он до сих пор в больнице, — рассказал сотрудник клуба.

В свою очередь, фронтмен коллектива в соцсетях изложил свою версию произошедшего. По словам Курседова, инцидент произошел из-за оскорблений, допущенных подрядчиком в адрес исполнителей. В результате завязалась потасовка, которая прекратилась после удара стаканом.

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