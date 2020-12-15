РЭО договорился о сотрудничестве с правительством Сахалинской области

https://static.news.ru/photo/a5b28e5a-3f74-11eb-b19e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Российский экологический оператор (РЭО) и правительство Сахалинской области пришли к договорённости о сотрудничестве. Соглашение подписал губернатор региона Валерий Лимаренко.

Стороны предполагают сотрудничать в двух основных направлениях — по инвестиционной поддержке и по внедрению новых технологий и обмену информацией. Благодаря этому соглашению на Сахалине будет возможна пилотная эксплуатация программно-технических решений, разработанных РЭО, — затем этот опыт можно будет использовать и в других регионах.

В рамках соглашения мы договорились о двух направлениях взаимодействия. Мы определили и согласовали перечень инвестиционных проектов в сфере ТКО, которые будут реализованы на территории Сахалинской области. Второе направление, которое отражено в соглашении, — обмен информацией и цифровыми платформами в области экологии, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводит телеканал «360».

Валерий Лимаренко обратил внимание на то, что Сахалинская область является одним из первых регионов РФ, в котором была создана геоинформационная система, предоставляющая данные обо всех несанкционированных свалках, о сроках и порядке их ликвидации. Этой системой может воспользоваться каждый житель региона. Губернатор сообщил также, что в этом году на ликвидацию несанкционированных свалок было направлено свыше 169 млн рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что государству необходимо вернуть под свой контроль отрасль обращения с отходами, а потом уже проводить эксперименты по раздельному сбору мусора. По его словам, заниматься переработкой и сортировкой мусора в России частникам до сих пор невыгодно.