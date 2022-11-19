РЕН ТВ: жители Тымовского жаловались на запах газа до взрыва дома

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Жители поселка Тымовское на Сахалине, где обрушился подъезд пятиэтажного дома, два дня подряд обращались в местную администрацию по вопросу утечки газа и его запаха в доме, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Взрыв унес жизни девяти человек.

Жители дома в Тымовском, где произошел взрыв, два дня подряд обращались в местную администрацию по поводу утечки и запаха газа в доме, — говорится в сообщении.

Взрыв газа в жилом доме на Сахалине случился утром 19 ноября. От ударной волны обвалился целый подъезд. К настоящему моменту известно о девяти погибших, четверо из которых — дети. В больнице находятся двое пострадавших, в том числе пожарный, который работал на месте инцидента.

По информации экстренных служб, взорвался двадцатилитровый газовый баллон, который запрещено хранить в жилых помещениях.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело о взрыве в доме в поселке Тымовское Сахалинской области.