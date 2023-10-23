РЕН ТВ: в многоэтажке в Волгоградской области произошел взрыв РЕН ТВ: в многоэтажке в Котельниково прогремел взрыв

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В многоэтажке в городе Котельниково Волгоградской области произошел взрыв, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, огонь перекинулся на соседнюю квартиру. Отмечается, что, предварительно, один человек погиб, есть еще один пострадавший. На месте работают спасательные службы.

В свою очередь, глава Котельниковского района Сергей Понкратов в беседе с ТАСС заявил о двух пострадавших, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. По его словам, в многоэтажном здании взорвался газ.

В региональном управлении МЧС, информацию о пострадавших подтвердили. Уточняется, что сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 11:08. По данным ведомства, на пятом этаже жилого здания горели домашние вещи на площади 96 квадратных метров. Пожарные расчеты локализовали горение в 11:45. Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС.

Ранее, 20 октября, очевидцы сообщили о громком взрыве в центре Москвы. На улице Чаянова находятся машины МЧС и скорой помощи. Информация о пострадавших выясняется. ЧП произошло в одном из жилых домов, рядом с корпусами Российского государственного гуманитарного университета. На место происшествия прибыли сотрудники «Мосгаза».

До этого два человека пострадали в результате взрыва, произошедшего в частной котельной в Чите. Травмы получили кочегар и работник базы. По информации пресс-службы ГУ МЧС России, причиной взрыва могла стать разгерметизация котла. Как рассказал глава Ингодинского административного района Читы Михаил Шибаев, взрыв мог произойти из-за перегрева теплоносителя или расширения газовоздушной смеси.