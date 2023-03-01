РЕН ТВ: упавший в Коломне беспилотник был начинен взрывчаткой

Упавший в Коломне беспилотник был начинен взрывчаткой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. По информации собеседника телеканала, внутри БПЛА обнаружили две упаковки С-4 (пластическое взрывчатое вещество, основанное на гексогене) весом около одного килограмма.

Кроме того, при вскрытии беспилотника были найдены четыре заряда к ручному противотанковому гранатомету.

Поврежденный беспилотник с маркировкой UJ-22 AIRBORNE обнаружили накануне в ста метрах от газораспределительной станции в деревне Губастово. В рпавоохранительных органах сообщили, что БПЛА является иностранным и не стоит на оснащении у российских подразделений.

Позднее источник в газораспределительной станции в районе Коломны сообщил NEWS.ru, что аппарат зацепился за ветки дерева и рухнул, потеряв крыло. В результате падения беспилотника никто не пострадал, разрушений не было.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выяснением обстоятельств занимаются ФСБ и другие компетентные органы. Он отметил, что безопасности жителей ничто не угрожает.