РЕН ТВ: упавшая в Фонтанку женщина сказала, что за ней гонятся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщает, что упавшая в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге женщина сообщила врачам, что за ней гонятся. По данным РЕН ТВ, медики не исключают у дамы психического расстройства.

Как информирует РЕН ТВ, пострадавшая была доставлена в Мариинскую больницу, у нее диагностировано переохлаждение. Специалисты оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Санкт-Петербурге спасатели достали из реки Фонтанки женщину, упавшую в воду с Аничкова моста. Ее заметили прохожие и вызвали на место происшествия сотрудников МЧС. Спасатели в спецкостюмах вытащили пострадавшую и отнесли в карету скорой помощи. Сообщалось, что женщина жива, но находится без сознания.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что бывшая подруга блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова заявила, что подверглась преследованию сталкера. По данным канала, странный мужчина донимал ее и везде ходил за ней. Отмечалось, что чем дольше мужчина преследовал девушку, тем его сообщения становились более жуткими. Так, преследователь написал, что собирается принести жертвоприношение в ванной Нелюбовой. Он также похвастался купленным диском для болгарки, которой пообещал спилить ее дверь.