РЕН ТВ: убивший женщину в рыбинской школе был неоднократно судим

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РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник сообщает, что мужчина по имени Владимир Каюров, который подозревается в нападении и убийстве человека в одной из школ на территории Рыбинска, был неоднократно судим. По сведениям телеканала, Каюров, в частности, был осужден за причинение вреда здоровью.

Последний раз его судили в январе 2022 года за угрозу убийством, — рассказал собеседник РЕН ТВ.

Он заметил, что именно по этой статье Каюров был осужден три раза. Однако судили мужчину не только за угрозу убийством, но также за причинение вреда здоровью, кражи и грабежи. В настоящее время подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

О нападении на двух сотрудниц школы в Рыбинске NEWS.ru сообщили в УМВД России по Ярославской области. Отмечалось, одна из женщин скончалась, а вторая была ранена.

Как отметили в УМВД, в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы он нанес ей ножевое ранение, которое оказалось смертельным. Также злоумышленник ранил другую работницу школы, находившуюся рядом.