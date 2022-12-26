РЕН ТВ: тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в Барвихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы было найдено в элитном поселке Барвиха в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По словам спикера, труп погибшего нашел знакомый семьи. Обстоятельства произошедшего выясняются. Сведений о том, кто совершил убийство, пока нет.

Предварительно установлено, что от ранения скончался 22-летний Томаль Э.

Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга убила троих детей, решив, что в них «вселились бесы». По имеющимся сведениям, детям было пять месяцев, 10 лет и 15 лет.

Позже СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело после убийства троих детей их матерью в Екатеринбурге. Представители ведомства уточнили, что на место преступления прибыли криминалисты и следователи для установления обстоятельств случившегося.

Как объяснил адвокат Леонид Исаев, если женщину, обвиняемую в убийстве троих несовершеннолетних детей в Екатеринбурге, признают вменяемой, а затем и виновной по приговору суда, ее могут посадить в тюрьму максимум на 25 лет. По словам адвоката, если по итогам психиатрической экспертизы будет установлено, что в момент совершения преступления россиянка осознавала свои действия, то в отношении нее прекратят уголовное преследование.