РЕН ТВ: сапер ВС РФ погиб при обстреле со стороны Украины в Курской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о гибели сапера Вооруженных сил России в Курской области при обстреле со стороны Украины. По информации телеканала, еще двое военнослужащих получили ранения. В Минобороны России информацию не прокомментировали.

В сообщении РЕН ТВ говорится, что инцидент произошел накануне в районе села Николаево-Дарьино — ВСУ атаковали в момент, когда военнослужащие устанавливали минно-заградительные сооружения.

ВСУ утром в воскресенье, 13 ноября, обстреляли российскую границу из минометного и автоматического оружия, — говорится в сообщении телеканала.

Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Накануне глава региона Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Краснооктябрьский Глушковского района. По его данным, всего было зафиксировано семь прилетов: осколки посекли окна в трехэтажном жилом доме.

Ранее Свердловское музыкальное училище имени Чайковского сообщило, что 18-летний выпускник гимназии № 70 Михаил С. погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В сообщении учреждения говорится, что в мае молодой человек был призван для прохождения срочной военной службы, после чего по собственной инициативе командирован в зону боевых действий СВО.

URA.RU ранее сообщило о гибели мобилизованного жителя Краснотурьинска Свердловской области в ходе спецоперации на Украине. По информации издания, факт гибели мужчины подтвердили в военном комиссариате Краснотурьинска и Карпинска.