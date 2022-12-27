РЕН ТВ: подростки до смерти забили битой мужчину в Твери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое подростков в Твери забили битой до смерти мужчину, сообщает РЕН ТВ. Тело обнаружили местные жители на лестнице у входа в подвал одного из жилых домов на улице Ржевской.

По данным СМИ, в убийстве подозревают15-летнего ученика девятого класса и его ровесника, стоящего на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Оба ранее не судимы.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. РЕН ТВ сообщает, что подростки вину признали.

Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга убила троих детей, решив, что в них «вселились бесы». По имеющимся сведениям, детям было пять месяцев, 10 лет и 15 лет.

Соседи рассказали, что из квартиры, где проживала неблагополучная семья, часто доносились громкие звуки. Жильцы дома, в котором произошло убийство, также отметили, что семья живет в Екатеринбурге всего несколько лет — они переехали из Калуги.