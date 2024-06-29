Пилот погиб при аварийной посадке самолета РЕН ТВ: пилот ЛАК-17 погиб при аварийной посадке самолета в Пензенской области

Фото: Kawior /CC BY-SA 3.0/Wikimeida

LAK-17

РЕН ТВ сообщает, что в Пензенской области легкомоторный самолет ЛАК-17 совершил аварийную посадку. По данным телеканала, пилот воздушного судна, по предварительным данным, погиб.

Как передает РЕН ТВ, происшествие случилось в селе Сосновка. Сведений о причинах произошедшего пока нет.

Ранее вертолет Robinson 66, принадлежащий частной компании, потерпел крушение в Амурской области. Росавиация уточнила, что в результате погибли четыре человека. Расследованием инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Дальневосточного МТУ Росавиации. Причины катастрофы пока остаются неизвестными.

Также Telegram-канал «112» опубликовал серию снимков с места крушения вертолета. На размещенных в Сети кадрах видно обломки воздушного судна.

По данным «112», на борту находились сотрудники Зейского лесоперерабатывающего комплекса, которые вылетели из города Зеи в Джелтулак, чтобы починить бульдозер. Как пишет канал, когда вертолет перестал выходить на связь, на его поиски вылетел еще один Robinson. Отмечается, что пилот облетел все площадки, на которых мог приземлиться борт, но не нашел его.