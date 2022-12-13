РЕН ТВ: один человек погиб при аварии в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предварительно, один человек погиб, двое других пострадали в результате ДТП на трассе в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, в аварию попала легковушка и грузовик. На месте работают оперативники.

Один из очевидцев опубликовал видеозапись с места, где произошел инцидент. На кадрах видно, что грузовик буквально смял переднюю часть легкового автомобиля.

Ранее в ГИБДД Кировской области сообщили, что два человека погибли в результате столкновения «Газели» с грузовиком на трассе «Вятка» в Тужунском районе региона. По данным инспекции, погибшими оказались водитель и пассажир «Газели». Водитель грузовика за медпомощью не обращался.

До этого на трассе Владимир — Муром в районе поселка Вяткино во Владимирской области произошла авария с участием автобуса. Предварительно, в результате ДТП пострадали 12 человек. Всего в салоне транспортного средства находились 37 человек.