Из воды в районе взрыва на Крымском мосту извлекли два неопознанных тела РЕН ТВ: водолазы извлекли из воды два неопознанных тела в районе взрыва на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Из воды в районе взрыва на Крымском мосту водолазы извлекли два неопознанных тела, передает РЕН ТВ. Кроме того, сообщается, что трое погибших, о которых стало известно ранее, — это водитель самого подорвавшегося грузовика, а также водители и пассажиры легковых машин Cadillac и Mitsubishi.

Стало известно, что, предварительно, в результате взрыва погибли три человека, еще три человека числятся пропавшими без вести. На данный момент водолазы извлекли два неопознанных тела мужчины и женщины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент поиски осложнены погодными условиями.

По данным телеканала, на Крымском мосту подорвался грузовик марки International Prostar.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он мог быть на Крымском мосту за день до происшествия, но остановился поспать в нескольких километрах от него.

Заказ шофер нашел на бирже, где клиенты ищут перевозчиков. Сама машина оформлена на племянника Юсубова, так как сам водитель попал в аварию и влез в долги.