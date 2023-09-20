РЕН ТВ: из-под завалов в Балашихе достали тело пятилетней девочки

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Источник РЕН ТВ сообщил, что из-под завалов дома в Балашихе, где взорвался газ, достали тело пятилетней девочки. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщает источник, в разрушенном здании может находиться еще один человек. Разбор завалов продолжается. Если гибель ребенка подтвердится, число погибших в результате взрыва газа составит шесть человек.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе выросло до 20, сообщил источник в медицинских службах. Из них восемь человек госпитализированы, еще 12 получили помощь амбулаторно.

По данным оперштаба, из дома эвакуировали 170 человек, среди которых 50 детей. Сейчас 48 человек находятся в местном Доме культуры, еще 26 человек разместили в гостиницах. Остальные поселились у родственников.

20 сентября в 08:25 на четвертом этаже многоквартирного дома в Балашихе произошел взрыв. По последним данным, погибли пять человек — трое местных жителей и двое спасателей, еще 13 пострадали, семь из них госпитализированы.

По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. В офисах управляющей и газовой компаний проводятся обыски, вся документация изъята.