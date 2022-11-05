РЕН ТВ: четыре человека пропали без вести после пожара в кафе в Костроме

Фото: Скриншот с видео/youtube.com

Четыре посетителя кафе «Полигон» в Костроме числятся пропавшими без вести после пожара, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Источник РЕН ТВ сообщил, что четыре человека числятся пропавшими без вести после жуткого пожара в кафе «Полигон» в Костроме. По информации собеседника телеканала, пока не удалось установить местонахождение 33-летней Натальи К., 38-летних Надежды и Юрия З., а также 44-летней Любови Б., — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что во время пожара в кафе работали только три эвакуационных выхода, еще четыре были заперты. Прибывшим на место ЧП пожарным пришлось выламывать двери для спасения людей. Многие посетители заведения находились в алкогольном опьянении, что затрудняло работу экстренных служб, отмечает Baza.

По последним данным, число погибших в результате пожара в Костроме увеличилось до 15. По словам губернатора региона Сергея Ситникова, еще пять человек получили травмы.

Пожар в кафе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, пожару был присвоен третий номер сложности. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали 250 человек.