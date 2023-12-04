Четыре человека погибли от отравления неизвестным веществом в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Симферопольском районе Крыма четыре человека погибли в результате отравления неизвестным веществом, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что среди жертв оказались двое детей.

По данным телеканала, также в результате отравления пострадали не менее семи человек, в том числе пятеро детей. Инцидент произошел 4 декабря, другие обстоятельства происшествия не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Москве зарегистрировали первые две смерти от отравления ставропольским метадоном. 27-летнюю уроженку города Мурома нашла в квартире ее подруга, которая приехала в гости. Девушка лежала на полу в бессознательном состоянии, а рядом с ней находилось тело второй жертвы — ее 32-летнего знакомого. Пострадавшую экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Следователи проводят проверку.

До этого в Москве госпитализировали 16-летнего студента строительного колледжа с отравлением метадоном. Подросток не признался, что употреблял запрещенные вещества. Ночью его мать услышала сильные хрипы и вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики сразу забрали подростка в токсикологическое отделение, где ему поставили диагноз. До этого в московских больницах с метадоновым отравлением оказались двухлетняя девочка и 24-летний мужчина.