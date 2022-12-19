Четыре человека отравились угарным газом в Кемеровской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека отравились угарным газом в Кемеровской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, трагедия произошла этим утром в Калтанском районе. В региональном главке МЧС данную информацию не подтверждали.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пресс-служба Ивановской области сообщила, что в Иваново в результате отравления угарным газом скончались 10-летняя девочка и ее мать. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сотрудники ведомства провели проверку инцидента.

До этого в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Еще четыре человека были госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента, виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

В октябре трое детей отравились угарным газом в Московской области в поселке Аргуново. В доме случилось замыкание из-за обогревателя. В помещении находились два мальчика и годовалая девочка, их госпитализировали.