РЕН ТВ: 12 человек пострадали в аварии с автобусом во Владимирской области

Фото: vk.com/autogranta33

Авария с участием автобуса произошла на трассе Владимир — Муром в районе поселка Вяткино во Владимирской области, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, в результате ДТП пострадали 12 человек. Всего в салоне транспортного средства находились 37 человек.

На фотографии, опубликованной в Telegram-канале РЕН ТВ, показан автобус с выбитыми стеклами, включая лобовое, разбитым бампером и поврежденными дверями. Причины аварии устанавливаются.

Ранее глава Кизеловского округа Андрей Родыгин заявил, что автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае. По его словам, в результате ДТП на трассе пострадали два человека. Он рассказал, что пострадавшие получили помощь врачей. Автобус следовал в Пермь из Александровска, когда на заснеженной дороге он съехал в кювет и перевернулся.

До этого стало известно, что зампред Думы города Ивдель Свердловской области Федор Суслов погиб 11 декабря в ходе ДТП с рейсовым автобусом на 235-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Внедорожник Land Cruiser, за рулем которого был погибший, набрал не соответствующую погодным условиям скорость и выехал на встречную полосу, где и попал в ДТП.