Ремонтники-аферисты обманули семью участника СВО СК возбудил дело против ремонтной компании за обман семьи участника СВО

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Липецкая компания, специализирующаяся на ремонтных услугах, обманула семью участника спецоперации, сообщает Lenta.ru. По данным издания, Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело о мошенничестве.

Следователи обратили внимание на информацию в Сети о том, что работники компании «Строй Русь 48» заключили с супругой военнослужащего договор на проведение работ в квартире, после чего она внесла предоплату. Однако подрядчик не выполнил работу к оговоренному сроку. Кроме того, женщина стала не единственной липчанкой, пострадавшей от ремонтников.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала историю, с которой к ней обратилась жительница Истры после травли ее детей — ученика гимназии и воспитанницы детского сада. По словам матери пострадавших, ее детей начали унижать, после того как она организовала сбор помощи бойцам СВО. Дочери женщины при этом досталось за то, что она выиграла соревнования и вышла на награждении в футболке от певца SHAMAN с надписью «Я русский».

По ее словам, у мальчика от травли начались проблемы со здоровьем. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что завуч даже позволила себе распускать руки и толкать ребенка. Мизулина намерена обратиться в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации.