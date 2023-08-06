Ремонт поврежденного танкера SIG отложили Росморречфлот: ремонт поврежденного танкера SIG отложили из-за плохой погоды

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Ремонт российского танкера SIG, который получил повреждения при атаке украинских беспилотников в Керченском проливе, временно приостановили из-за плохой погоды, рассказала в Telegram пресс-служба Росморречфлота. В агентстве уточнили, что восстановительные работы продолжатся при улучшении погодных условий. Сейчас судно находится на плаву, никто из членов экипажа не пострадал.

По состоянию на 08.00 наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийно-спасательных работ. Аварийное судно на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машотделение задраено, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет. Установка пластыря и другие работы продолжатся при улучшении погодных условий, — говорится в сообщении Росморречфлота.

В агентстве уточнили, что все остальные работы по устранению последствий атаки продолжаются.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер SIG. Танкер находился на якорной стоянке 471. При атаке никто не погиб. Рогов добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым.