Ремонт автомобильных пролетов Крымского моста попал на видео

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Легковые автомобили на Крымском мосту

Ремонт Крымского моста, пострадавшего после теракта 8 октября, попал на видео. По информации RT, в данный момент рабочие восстанавливают разрушенные автомобильные пролеты. К делу также подключили спецтехнику.

Ремонтники оцепили участок, где идет работа.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным заявил, что авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — украинские спецслужбы. Он согласился в этом с руководителем СК и назвал произошедшее терактом, цель которого — разрушить критически важную инфраструктуру России.

Бастрыкин, в свою очередь, подчеркнул, что помимо представителей Службы безопасности Украины (СБУ), в организации подрыва участвовали граждане РФ и иностранных государств.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма.