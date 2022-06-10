Ректор УрГЮУ объяснил слова о «европейской клоаке»

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Владимир Бублик

Ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик заявил, что отказ от Болонской образовательной системы поможет оградить детей от «европейской клоаки». При этом Бублик отметил, что его дочь по окончанию школы все же поедет получать образование в Европе. В интервью изданию «Газета.ru» глава УрГЮУ пояснил, что его дочь будет учиться в России, а в Европу отправится на прохождение стажировки. По словам Бублика, он пошлет дочь стажироваться в страны ЕС только в том случае, если там прекратится «русофобское безумие».

Под европейской клоакой я понимаю не Болонскую систему, а современное европейское общество, основанное на чуждых нам ценностях. Моя дочь заканчивает школу в будущем году; она будет получать наше образование в области архитектуры, а стажировку проходить в Европе, если там прекратят русофобское безумие, в том числе по отношению к нашим студентам, — сказал Бублик.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. Болонская группа приняла соответствующее решение, так как руководители образовательных организаций в России поддержали спецоперацию на Украине.

3 июня ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий объявил о том, что руководители российских вузов выступили за изменение системы образования и возврат к специалитету. По его словам, перестраивать университетское образование будут, основываясь на советском опыте.