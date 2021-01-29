Ректор АГУ «с болью в сердце» отчислял студентов за митинг

https://static.news.ru/photo/283d8924-62f2-11eb-a89d-fa163e074e61_660.jpg Константин Маркелов Фото: asu.edu.ru

Троих студентов Астраханского государственного университета отчислили за участие в митинге в поддержку политика Алексея Навального 23 января, сообщил ректор учреждения Константин Маркелов. Он рассказал, что подписывал приказы «с болью в сердце».

По его словам, после протестов студенты получили административное наказание, после чего администрация вуза «была вынуждена» принять решение об отчислении.

Эти приказы я подписывал с болью в сердце, потому что переживаю за каждого и каждую из вас. Но закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться, — написал он на странице «Прямая линия с ректором АГУ» в соцсети «ВКонтакте».

Он порекомендовал студентам минимизировать потери от своих «максимализма, резкости и радикальности суждений». В комментариях заметили, что отчисление прошло до вступления в законную силу судебного решения и на основании правил внутреннего распорядка, которые не имеют силы за пределами учебного заведения.

Константин Алексеевич! Трудно признать, но с болью в сердце я буду писать заявление в суд, — написала одна из студенток.

Ректор ответил, что это её право.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек, но в Астрахани — только восемь. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.